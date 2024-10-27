Бывший партнер Брайанта рассказал о самоотдаче Коби против сильных соперников

44-летний американский бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэтт Барнс рассказал о желании легендарного Коби Брайанта защищаться против лучших игроков соперников, несмотря на то что Барнс и Рон Артест считались хорошими защищающимися баскетболистами.

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