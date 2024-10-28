Президент Единой лиги ВТБ назвал лучший матч сезона на данный момент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 92:91.

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