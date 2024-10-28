Кевин Дюрант оскорбил экс-игрока «Лейкерс»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА оскорбил бывшего игрока «озёрников» Дуайта Ховарда.

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Ховард наблюдал за игрой «Лейкерс» на кресле вблизи кольца. Дюрант обратился к бывшему игроку НБА: «Ты знаешь, что ты не «озёрник»? Ты играл в «Мэджик», ты не «озёрник». При этом Дуайт сильно улыбался после слов Кевина и сказал, что он прав. На этом Дюрант не остановился и после неоднозначного фола на Энтони Дэвисе разгневанно общался с судьями. После чего вернулся на паркет со словами: «Вы все – придурки».

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