Егор Демин сыграл в «секретном» матче перед стартом сезона NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, принял участие в «секретном» матче команды перед стартом регулярного чемпионата.

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Игра между BYU и «Бойсе Стэйт» проходила за закрытыми дверями — без зрителей и представителей СМИ. Университет Бригама Янга победил со счётом 91:86. Об этом сообщил журналист Робби Маккомбс в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на свои источники в команде.

Самым результативным игроком встречи стал Тайсон Дегенхарт из «Бойсе Стэйт» — 31 очко. В составе BYU больше всего очков набрал Ричи Сондерс — 25 очков. Россиянин Дёмин завершил встречу с пятью набранными очками и восемью передачами — лучший показатель в команде.

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