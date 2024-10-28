Энтони Дэвис назвал величайшего игрока НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал выступление лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сакраменто Кингз» (131:127). Леброн в этой встрече оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 14 подборов и отдав 10 результативных передач. Энтони назвал Джеймса величайшим игроком.

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«Именно в тот момент, когда думаешь, что Леброн сбавляет обороты, он продолжает показывать миру, почему является величайшим. Он не перестаёт удивлять», — сказал Дэвис во время общения с журналистами.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Финикс Санз». Матч состоится 29 октября и начнётся в 5:00 мск.