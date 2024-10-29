20-летний игрок НБА сломал ногу и рискует пропустить весь сезон

20-летний тяжёлый форвард «Юты Джаз» Тейлор Хендрикс сломал малоберцовую кость правой ноги. Кроме того, у игрока диагностирован вывих лодыжки. Об этом информирует пресс-служба команды.

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В пресс-службе «Юты» также отметили, что дальнейшая информация о состоянии Хендрикса будет поступать по мере необходимости. Команда не сообщала о сроках восстановления форварда, при этом издание ESPN US указало, что, скорее всего, больше в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он уже не сыграет.

Напомним, Хендрикс травмировался во время матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (102:110).