Комментаторы «Лейкерс» поиздевались над игроком «Финикса»

Сегодня, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.

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В середине третьей четверти разыгрывающий «Финикса» Тайас Джонс промахнулся с трёхочковой дистанции, на что сразу же обратили внимание комментаторы «Лейкерс» и высмеяли игрока.

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