Гомельский объяснил, почему не стоит ждать многого от Димитриевича в Евролиге

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича в «Олимпию» из Милана (Италия). В итальянский клуб игрок перешёл из казанского УНИКСа, где он был лидером команды.

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