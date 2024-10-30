В Испании отменили баскетбол на фоне настоящего ада в стране

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Еврокубковый матч между «Валенсией» и «Лиеткабелисом» будет перенесён из-за экстремальных погодных условий на юго-востоке Испании. Игра, запланированная на сегодня, 30 октября, в 22:45 мск в рамках 6-го тура регулярного сезона Еврокубка, была отменена по рекомендации властей Валенсии.

Как пояснили представители Евролиги, решение о переносе матча было принято в целях обеспечения безопасности участников и зрителей. С самого утра вторника испанская Валенсия страдала от непрекращающихся ливней, вызвавших разрушительное наводнение.

В течение всего восьми часов в одном из муниципалитетов автономного сообщества Валенсия, Чива, выпало более 491 мм осадков, что соответствует годовому объёму дождей для этого района. Масштаб стихии потряс всю Испанию: согласно данным BBC, погибло не менее 51 человека, а обширные территории оказались затоплены.

Президент региона Карлос Мазон отметил, что в настоящее время невозможно точно определить число жертв. В это же время испанское метеорологическое агентство AEMET объявило о введении красного уровня опасности в регионе Валенсия, а в нескольких районах Андалусии установлен оранжевый уровень тревоги.

Учёные объясняют, что причиной стихии является редкое атмосферное явление DANA — изолированная депрессия на высоких уровнях. В этом случае холодные воздушные массы на высоте встречаются с тёплым и влажным воздухом у поверхности, что приводит к возникновению мощных штормов и ливней, значительно превосходящих по интенсивности обычные дожди.

Стихийные бедствия порой бывают непредсказуемыми и разрушительными. Евролиге предстоит обсудить с командами возможность переноса матча на более поздний срок, учитывая вынужденную паузу. Отмечается, что решение о новой дате будет принято в ближайшие дни, когда условия позволят провести мероприятие в безопасной обстановке.

В текущем сезоне Еврокубка «Валенсия» одержала победы во всех пяти матчах, а литовский клуб потерпел поражения в четырёх встречах из пяти. Однако сейчас приоритетом как для игроков, так и для болельщиков остаётся обеспечение безопасности.