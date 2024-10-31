Егор Демин произвел фурор в предсезонном матче NCAA

Российский талант снова заставлять говорить о себе в США!

© Чемпионат.com

Свершилось! Любители студенческого баскетбола дождались официальных предсезонных матчей в лучшей студенческой лиге мира NCAA. Ранее «Чемпионат» уже рассказывал о «секретной» игре Егора Дёмина за его университет Бригама Янга (BYU). Теперь погрузим вас в безумную атмосферу студенческого баскетбола и расскажем, как провёл встречу российский баскетболист и за что его так хвалят тренер и партнёры по команде.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Долго тянуть не будем. Сразу скажем, что BYU разгромил «Колорадо Кристиан» со счётом 93:49. Нас, естественно, интересует, как же сыграл Егор Дёмин. Ответ прост: великолепно, но можно и лучше! Российский баскетболист не отметился набранными очками, однако чего у него было в достатке, так это результативных передач, которых собралось целых 11 — лучший показатель во встрече среди всех участников. Помимо этого, Егор записал на свой счёт шесть подборов, два перехвата и один блок-шот.

«На самом деле, это очень весело. Великолепно осознавать, что когда ты используешь «кат» (разрезающий защиту забег за соперника. — Прим. «Чемпионата»), то обязательно получишь мяч. Он высокий и просто обладает даром видеть всё на площадке… Я люблю играть и рад продолжать находиться на паркете вместе с ним», — сказал напарник по команде Ричи Сондерс о совместной игре с Егором.

Егор был великолепен в розыгрыше, что отметил главный тренер команды Кевин Янг:

«Он создан для такой игры. Я думаю, он просто такой, какой есть».

Понятное дело, что именно в этой игре акцент был полностью сделан на вовлечении партнёров в игру. Но Дёмин умеет набирать очки, просто конкретно в этом матче не пошло — не реализовал ни одного броска из трёх.

На арене царила шикарная атмосфера. 16 323 зрителя посетили предсезонный матч, только вдумайтесь в эти цифры. На многие клубы НБА в регулярном чемпионате приходит меньше болельщиков. Да, соперник был из второго дивизиона NCAA, однако это не отменяет того факта, что команда в этом сезоне у университета Бригама Янга собралась сногсшибательная. А её главной звездой является наш баскетболист!

Начало положено очень неплохое. Егор стал лучшим по показателю «плюс-минус» в команде, наряду с Кэноном Катчингсом — «+36». Именно он руководил игрой команды, контролируя темп и разгоняя раннее нападение. О нём только с положительной точки зрения говорят журналисты, партнёры и тренер. Осталось дождаться 6 ноября, когда пройдёт игра с Центральным Арканзасом, которая и положит старт карьеры Дёмина в NCAA.