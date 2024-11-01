Леброн Джеймс сделал выбор между Трампом и Харрис перед выборами в США

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал своих поклонников проголосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.

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Они запланированы на 5 ноября. Харрис является кандидаткой от Демократической партии. Кандидатом от Республиканцев является Дональд Трамп.