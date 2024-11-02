Аренас обрушился с критикой на тренера НБА

Трёхкратный участник Матча всех звёзд и бывший игрок НБА Гилберт Аренас в негативном ключе высказался о тренере «Милуоки Бакс» Доке Риверсе.

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«Ты – тренер уровня Зала славы, у которого в команде есть два игрока Зала славы баскетбола, и ты проиграл 24 из последних 41 игр… После всего этого Док заявил, что он никогда не подводил никого в качестве тренера? Как, чёрт побери, ты это называешь? Что ты вообще несёшь… У тебя 24 поражения с тех пор, как ты стал тренером этой команды», – сказал Аренас в своём подкасте GilsArenaShow.

Напомним, после назначения Риверса на пост главного тренера «Милуоки» выиграл 19 матчей, а проиграл – 24. В этом сезоне команда победила лишь в одной встрече из пяти сыгранных в регулярном чемпионате НБА.