За девять секунд баскетболисты из США смазали три попытки сравнять счет

В матче регулярного чемпионата студенческой американской лиги NCAA команда Texas A&M упустила три возможности сравнять счёт на последних девяти секундах встречи в матче с UCF.

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Матч завершился победой университета Центральной Флориды со счётом 64:61.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В сезоне-2024/2025 в американской лиге NCAA сыграют Егор Дёмин (университет Бригама Янга), Владислав Голдин (Мичиган), Даниил Глазков (Лойола), Нестор Дячок (Северная Флорида), Виктор Панов (Дрексель) и Ярослав Нягу (Джексонвилл Стейт) – представители России.