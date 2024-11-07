Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» победить «Оклахому»

«Денвер Наггетс» победил «Оклахома‑Сити Тандер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась со счетом 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27). Трипл‑дабл в составе победителей оформил сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 23 очков, 20 подборов и 16 передач. Его одноклубник Расселл Уэстбрук набрал 29 очков.

В параллельном матче «Лейкерс» в гостях проиграли «Мемфис Гриззлиc» — 114:131. Форвард команды из Лос‑Анджелеса Леброн Джеймс набрал 39 очков, его сын Бронни Джеймс — два.

Еще в одной встрече «Даллас Маверикс» дома разгромил «Чикаго Буллс» со счетом 119:99. Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл‑дабл из 27 очков и 13 передач. Его одноклубник Кайри Ирвинг набрал 17 очков.

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» в домашнем матче проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:118. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 32 очка, разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри — 27.

Остальные результаты матчей игрового дня в регулярном чемпионате НБА:

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 108:107

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 118:111

«Атланта Хоукс» — «Нью‑Йорк Никс» — 121:116

«Нью‑Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:131

«Хьюстон Рокетс» — «Сан‑Антонио Сперс» — 127:100

«Финикс Санс» — «Майами Хит» — 115:112

«Сакраменто Кингс» — «Торонто Рэпторс» — 122:107

«Лос‑Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 110:98