Баскетболист Фрейзер рассказал о подарке от фанатов «Зенита»

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о подарке от болельщиков петербургского клуба. Вчера, 7 ноября, Фрейзер провёл сотый матч за «Зенит». Подопечные Хавьера Паскуаля на домашней площадке встречались с красноярским «Енисеем» и победили со счётом 94:76. Трент в этой игре набрал 13 очков.

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