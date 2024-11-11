Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:103.

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Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 14 с игры, 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

Таким образом, Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, кому удалось в двух матчах подряд отметиться трипл-даблом. На данный момент Джеймсу 39 лет 317 дней. До этого в матче с «Филадельфией» форвард отметился 21 очком, 13 передачами и 12 подборами.