Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым (6) в проигранном матче с «Ютой»
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 24 очка, 16 подборов и 7 блок-шотов, реализовав 8 из 15 бросков с игры и 6 из 9 трехочковых.
6 попаданий из-за дуги стали рекордными в карьере 20-летнего баскетболиста. В сочетании с 7 блок-шотами эта статистическая линейка стала второй в истории, повторив достижение Брука Лопеса в 2017 году.
Вембаньяма провел 2 из 3 матчей в истории НБА с показателями в 20 очков, 15 подборов, 5 блок-шотов и 5 трехочковых бросков. 3-й матч на счету Пола Миллсэпа.
«Не думаю, что это какой-то резкий поворот. Прогресс работает не так. Не буду попадать 66% дальних в карьере, но не остановлюсь и на 25%. Не стоит слишком сильно реагировать на такие результаты», – заявил баскетболист на пресс-конференции.
Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым (6) в проигранном матче с «Ютой»
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