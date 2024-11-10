Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 24 очка, 16 подборов и 7 блок-шотов, реализовав 8 из 15 бросков с игры и 6 из 9 трехочковых.

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6 попаданий из-за дуги стали рекордными в карьере 20-летнего баскетболиста. В сочетании с 7 блок-шотами эта статистическая линейка стала второй в истории, повторив достижение Брука Лопеса в 2017 году.

Вембаньяма провел 2 из 3 матчей в истории НБА с показателями в 20 очков, 15 подборов, 5 блок-шотов и 5 трехочковых бросков. 3-й матч на счету Пола Миллсэпа.