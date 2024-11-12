Эксперт обратил внимание на участившиеся травмы звезд НБА

Известный баскетбольный обозреватель Yahoo Sports Том Хаберстро обратил внимание на травмы игроков в нынешнем сезоне НБА.

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Ранее с повреждениями выбывали такие звёзды, как атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен и не только. Ожидается, что сроки восстановления каждого из них будут измеряться неделями, а не днями.