Экс-игрок НБА объяснил, что ему не нравится в Вембаньяме

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс поделился мнением о том, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма слишком часто находится на трёхочковой дуге, а не под кольцом.

© Чемпионат.com