С кем сыграет сборная России по баскетболу?

Знакомимся с главными лицами африканских национальных команд.

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Стало известно, что сборная России 22 и 24 ноября встретится со сборными Туниса и Ливии. Учитывая летний опыт с Кубком Дружбы, глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сразу заявил, что африканские команды привезут свои основные составы, с которыми они будут выступать на ближайшем Кубке Африки в 2025 году.

Давайте поверим легенде отечественного баскетбола и представим, что к нам приедут сборные в своих сильнейших составах. На первый взгляд, эти страны не очень ассоциируются с баскетболом, но у них есть игроки, которые могут вас заинтересовать. Пора познакомиться!

Тунис

В этом году тунисцы успешно начали квалификационный турнир на главное африканское первенство, а затем провели два товарищеских матча с Сенегалом в августе. Главным тренером команды является молодой французский специалист Мехди Мари, обладающий обширным опытом работы в юношеских сборных Франции. Он также работал в тренерском штабе «Юты Джаз» в Летней лиге. Специалист серьёзный!

Большинство игроков сборной играют в национальном чемпионате Туниса или в других лигах арабского мира. Основным клубом для сборников является «Монастир» из одноимённого тунисского города, где выступает ветеран Мохтар Гьяза, а также Уссама Марнауи и Зийд Шеннуфи.

Но есть в сборной и тот, кто может быть известен внимательным болельщикам европейского баскетбола. Это 35-летняя легенда Туниса Макрам Бен-Ромдан. Он играл в Испании и Франции, но сейчас выступает за португальскую «Бенфику», с которой взял множество титулов. В сборной же Макрам выступает много лет, он ещё застал победу на Кубке Африки 2011 года и до сих пор является лидером команды. В своё время он даже заявлялся на драфт НБА, но ни одна команда не поверила в него.

Тунис будет очень серьёзной проверкой для наших ребят. Здорово, что удалось организовать такой матч — посмотрим на мотивацию североафриканцев.

Ливия

У географического соседа Туниса — Ливии — куда менее богатая история достижений. В последние десятилетия Ливии обычно не удавалось квалифицироваться на Кубок Африки, но уже в следующем году всё может поменяться! Ливийцы прошли в групповой этап, где пока занимают второе место в борьбе с Кабо-Верде, Угандой и Нигерией.

Подавляющее большинство баскетболистов сборной играют в чемпионате Ливии за столичные клубы, такие как «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Однако один из ключевых игроков команды Джалал Сайед выступает за катарский «Аль-Иттихад».

Среди заметных игроков можно выделить Омара Фаваза, защитника современного типа, нацеленного на набор очков. Мохамед Бузгайя может быть очень опасен с дальней дистанции, а его тёзка с фамилией Эльзади является ливийским Беном Симмонсом: он шикарен на подборах и передачах, но есть проблемы с точностью бросков.

Соперник выглядит проходимым, но очевидно, что Ливия набирает обороты и имеет большие шансы на выход в Кубок Африки, где может пошуметь. Так что расслабляться россиянам точно не стоит.