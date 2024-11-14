УНИКС крупно победил «Самару» в матче Единой лиги

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Самара» и УНИКС (Казань). Игра закончилась со счётом 86:62 (22:10, 22:21, 23:17, 19:14) в пользу гостей площадки.

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Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Луи Лабери. На его счету 18 очков, а также девять подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 20 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Самара» 17 ноября примет дома МБА-МАИ. УНИКС в этот же день примет дома «Енисей».

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.