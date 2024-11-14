«Зенит» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 89:68 (25:16, 22:24, 23:22, 19:6) в пользу гостей площадки.

© Чемпионат.com

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 26 очков, а также пять подборов и шесть передач. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал защитник Даниил Касаткин. Он набрал 16 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

В следующем туре МБА-МАИ 17 ноября сыграет на выезде с БК «Самара». «Зенит» в этот же день сыграет в Перми с «Пармой».