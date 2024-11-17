Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Сыграв сегодня, 17 ноября, в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», Леброн, таким образом, принял участие в 1505-й встрече в рамках регулярного сезона НБА. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Джон Стоктон, который провёл в лиге 1504 игры.

Напомним, «Лейкерс» победили «Пеликанс» со счётом 104:99. В ходе игры Джеймс набрал 21 очко, делал семь подборов, отдавал пять передач, а также совершил один перехват.