Гомельский назвал самого стабильного игрока НБА последних 20 лет

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым стабильным игроком на протяжении 20 лет. Нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является для Леброна 22-м в карьере. Сейчас Джеймсу 39 лет.

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