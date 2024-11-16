ЦСКА обыграл соперника с форой »+60» в матче Единой лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА разгромил казахстанскую "Астану" в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая проходила на стадионе "Арена Мегаспорт", ЦСКА выиграл со счетом 110:50.

Самыми результативными игроками в составе москвичей стали американец Каспер Уэйр (24), серб Алекса Аврамович (18) и россиянин Антон Астапкович (16). У "Астаны" 17 очков на свой счет записал американец Дэниел Утоми.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место - у команды 13 побед и одно поражение. "Астана" занимает последнее, 12-е место: казахстанский коллектив уступил во всех 15 играх. В следующей встрече армейцы встретятся на своем паркете с пермской "Пармой".

Игра состоится 28 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени. Астанинцы в том же день сыграют с "Самарой". Встреча состоится на стадионе "Велодром Сарыарка", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

Ранее российский баскетбольный клуб одержал победу с разницей более ста очков.