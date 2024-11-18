Шакил О’Нил назвал легенду НБА, которую нельзя вывести из себя

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил рассказал о том, как во время плей-офф 1995 года его команде «Орландо Мэджик» удалось обыграть Майкла Джордана и «Чикаго Буллз», но потом на пути «магических» встал Хаким Оладжьювон вместе с «Хьюстон Рокетс».

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