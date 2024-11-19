Чемпион Европы Моргунов высказался о баскетболисте Егоре Демине

Прославленный форвард сборной России золотой медалист чемпионата Европы 2007 года Никита Моргунов поделился мнением о выступлении разыгрывающего Егора Дёмина в студенческой американской лиге NCAA. Дёмин представляет университет Бригама Янга (BYU). Недавно Егор во второй раз подряд был признан новичком недели в конференции Big 12.

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