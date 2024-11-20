Клуб НБА подозревают в финансовых махинациях

Всё из-за контракта суперзвезды, которая согласилась на значительные уступки.

© Чемпионат.com

«Нью-Йорк» и скандал — сочетание привычное. На этот раз клуб обвинил НБА в «оскорбительных притеснениях» из-за расследования, связанного с повышением зарплаты помощнику главного тренера Рику Брансону. Если бы в лиге вручали награды за публичные склоки, то владельцу «Никс» Джеймсу Долану давно бы уже пришлось расширять витрину для трофеев.

Суть проста: Рик Брансон, отец защитника команды Джейлена Брансона, получил повышение, а следом и увеличение жалования. Всё это совпало с тем, что Джейлен подписал контракт, который оставляет «на столе» $ 113 млн, чтобы помочь клубу сохранить гибкость для будущих сделок. Однако НБА заинтересовалась, не является ли зарплата Брансона-старшего скрытой формой вознаграждения за «командное» поведение сына.

Сам клуб поспешил заявить, что Рик занял место Джонни Брайанта с сопоставимой зарплатой, а все подозрения — это не что иное, как очередной виток придирок к «Никс» со стороны лиги. По версии команды, такое отношение связано с несогласием по ряду вопросов, включая прозрачность бюджета НБА и политику распределения доходов. Джеймс Долан, разумеется, в стороне не остался и с удовольствием подлил масла в огонь своими заявлениями о несправедливости.

Но вот что особенно забавно: это не первый случай, когда «Нью-Йорк» попадает под прицел НБА. В конце 2022 года клуб был наказан за нарушение правил при подписании всё того же Джейлена Брансона. Тогда лига лишила «Никс» выбора во втором раунде драфта 2025 года. То есть клуб уже доказал свою склонность к «гибкому» подходу в отношениях с лигой, а теперь ещё и устраивает спектакль, обвиняя всех вокруг в несправедливости.

Что касается Рика Брансона, то его тренерская карьера внушает уважение, хотя и не лишена спорных моментов. С блестящим рекордом в 73 победы за три сезона в старшей школе Кэмдена Брансон успел зарекомендовать себя как талантливый специалист. Однако его связь с нынешним наставником Томом Тибодо и роль в подписании сына создают отличное поле для обсуждений.

Стоит ли НБА столь пристально следить за «Никс»? Возможно, да, если клуб продолжает демонстрировать упорство в обходе правил. С другой стороны, реакция клуба — классический пример «лучшей защиты». Чем громче обвинения в адрес лиги, тем меньше внимания к их собственным махинациям.

И если «Никс» действительно хотят уважения, возможно, стоит начать с наведения порядка внутри своей организации. Или, по крайней мере, нанять PR-специалиста, который объяснит, что в затянувшихся спорах с НБА проигравшими остаются, как ни странно, сами «Никс». Ведь что может быть хуже, чем репутация команды, чьи единственные громкие победы пока что происходят за пределами паркета.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.