Рондо ответил, что отличает Леброна Джеймса от любого игрока НБА

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо вспомнил об опыте игры с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Рондо выступал в «Лейкерс» с 2018 по 2020 год. Вместе с «озёрниками» Рэджон выиграл свой второй титул в североамериканской лиге.

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