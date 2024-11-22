Тренер «Торонто» назвал игрока НБА, который «превращается» в Джордана

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович ответил на вопрос по поводу атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА между их командами (110:105) Эдвардс набрал 26 очков, сделал три подбора и две результативные передачи.

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