Сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве

Сборная России по баскетболу выиграла товарищеский турнир "Россия-Африка" в Москве, который состоялся с 22 по 24 ноября в Баскет-холле в Москве.

В заключительном матче россияне обыграли команду Ливии - 108:60. В составе нашей команды самыми результативными стали Антон Астапкович (16 очков), Александр Щербенев (15) и Александр Ганькевич (13). У команды Ливии 24 балла набрал Бадруш Насейм Исмаил Салем.

В первой игре турнира сборная России одолела Тунис в овертайме со счетом 81:73, которые стали вторыми. В своем втором матче они обыграли команду Ливии со счетом 96:71. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.