Кириленко: сборная Туниса стала самым сильным соперником россиян за 2 года

Команда Туниса стала самым серьезным соперником сборной России по баскетболу за время отстранения от международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборные России и Туниса сыграли матч 22 ноября в Москве в рамках товарищеского турнира. Россияне победили тунисцев со счетом 81:73 в овертайме.

"То, что у нас есть соперники, - это уже здорово. Действительно, сборная Туниса была нашим самым серьезным соперником за время отстранения, у них очень обученная команда, - сказал Кириленко. - У нас давно не было таких матчей, где приходилось отыгрываться, проявлять характер, это очень полезно. К нам приезжали неплохие команды, белорусы нас обыгрывали в Москве, но в основном мы уверенно обыгрывали своих соперников".

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 28 ноября 2023 года FIBA продлила отстранение. Оно будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета организации.