Инсайдер назвал клуб Евролиги, проявляющий интерес к лидеру УНИКСа

Литовский клуб «Жальгирис», выступающий в Евролиге, изучает возможность приобретения 31-летнего американского центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Маттео Андреани.

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Сообщается, что игрока ценит главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери, который работал с ним в мюнхенской «Баварии».

В настоящий момент «Жальгирис» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе семь побед при четырёх поражениях. УНИКС располагается на четвёртой позиции в Единой лиге ВТБ (11 побед – четыре поражения).