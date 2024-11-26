О'Нил назвал нынешних игроков НБА, которые могли бы выступать в его эпоху

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прославленный центровой Шакил О'Нил поделился мнением о нынешних игроках, которые были бы способны выступать в его эпоху.

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«Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, но они застали нашу эпоху. Даже не знаю. Трудно сказать. Может быть, большие парни вроде Николы Йокича», — сказал О’Нил в своём подкасте.

В нынешнем сезоне лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 10,9 передачи.

Ранее О'Нил высказался насчёт величайшего игрока всех времён.