Легенда НБА назвал лучшего игрока «Лейкерс» после Леброна и Дэвиса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтоне Кнехте, назвав его третьим лучшим игроком в составе после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

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«Никто из новичков не делает того, делает он [Далтон Кнехт]. Он — третья опция, выше Остина Ривза и всего этого дерьма! Да, я так сказал, чёрт возьми», — заявил Кевин Гарнетт в своём подкасте KG Certified.

Отметим, что 23-летний Кнехт провёл 16 матчей за «Лейкерс» в этом сезоне. Он в среднем проводит 23,1 минуты на паркете, набирая 11,5 очка, 2,8 подбора и 1,1 передачи.