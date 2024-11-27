Фанат припомнил Леброну Джеймсу развратные вечеринки Пи Дидди

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Филадельфией Иглз», во время которого один из болельщиков припомнил ему посещение вечеринок скандального рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди.

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Сейчас того обвиняют в сексуализированном насилии, вовлечении женщин в секс-торговлю и не только. Сообщалось, что на его вечеринках устраивали оргии с запрещенными веществами. Джеймс однажды говорил: «Нет такой вечеринки, как у Пи Дидди».