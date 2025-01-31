Шакил О’Нил назвал игрока, который должен был попасть на Матч звезд НБА

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением об окончательных составах на Матч всех звёзд НБА. Прославленный спортсмен обратил внимание на непопадание в список Трея Янга из «Атланты Хоукс».

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« Т р е й Я н г и м е е т в с е о с н о в а н и я д л я т о г о , ч т о б ы з л и т ь с я . О н з а с л у ж и в а е т п р а в а б ы т ь в ч и с л е у ч а с т н и к о в М а т ч а з в ё з д . С ч и т а ю , ч т о м ы д о л ж н ы п о л у ч и т ь ч ё т к и е к р и т е р и и о т б о р а . С и с т е м а н е с о в е р ш е н н а . Янг входит в число 24 лучших игроков НБА», — сказал Шакил NBA on TNT.

В нынешнем сезоне НБА Трей к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, делал 3,2 подбора и 11,4 передачи.