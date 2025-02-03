Отец Тиммы раскрыл подробности начала отношений баскетболиста с Седоковой

Накануне отец покойного Яниса Тиммы вышел в прямой эфир с другом спортсмена Марком Пугачевым, который спустя полтора месяца после смерти баскетболиста пытается добиться правды о случившемся. Во время разговора с Марком Райтис Тимма вспомнил, как начинались отношения сына с Анной Седоковой. По словам мужчины, чувства между экс-супругами действительно зародились пока Янис еще был женат на другой девушке — Сане Оше. Тогда Тимма изменил возлюбленной с певицей, о чем сразу же поделился с отцом.

« Я н е о с о б о о д о б р я л е г о в ы б о р , н о э т о б ы л е г о в ы б о р . Х о т я м о г у с к а з а т ь , м ы с о з в а н и в а л и с ь , э т о б ы л м а р т 2 0 1 9 г о д а , к а ж е т с я . О н н о ч ь ю п о з в о н и л , я б ы л н а с о р е в н о в а н и я х , и р а с с к а з ы в а е т т а к у ю и с т о р и ю : о н б ы л н е в е р е н С а н е с к а к о й - т о п е в и ц е й , о н д а ж е н а з в а л ф а м и л и ю , н о м н е о н а н и ч е г о н е г о в о р и л а » , — п о д е л и л с я Р а й т и с .

Он также заметил, что лично посоветовал сыну принять свой проступок и двигаться дальше, не говоря ничего Сане, чтобы не сделать ей больно.

Райтис утверждает, что, несмотря на свою неверность, Янис действительно предпочел остаться в семье, но тогда, уверяет мужчина, Анна якобы решила взять дело в свои руки.

« О н х о т е л в с е т а к и о с т а в и т ь , в е р н у л с я к с е м ь е , н о о н а ж е н и к а к н е о т п у с к а л а . В т о м ж е 2 0 1 9 г о д у у ж е п о с л е з н а к о м с т в а о н и п о е х а л и в Г р е ц и ю о т д ы х а т ь , н о о н а п о п е р л а с ь з а н и м и . В е з д е с л е д о в а л а з а н и м и . Д у м а ю , б ы л к а к о й - т о р а с ч е т , ч т о б ы е г о з а б р а т ь . О б э т о м я о с о б о н е з н а л » , — р а с с к а з а л Р а й т и с .

Райтис Тимма также заметил, что у него некоторое время не было возможности поддерживать отношения с сыном — даже за его разводом с Седоковой он наблюдал через соцсети, до последнего думая, что это пиар-ход. Однако осознав, что это правда, порадовался, ведь так у сына была бы возможность начать новую жизнь. Райтис до сих пор возмущен словами Анны о Янисе — о том, что из-за экс-возлюбленного певица жила «в аду».

Ранее стало известно, чем грозят друзьям Яниса Тиммы обвинения в его смерти Анны Седоковой.