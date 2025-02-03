Леброн Джеймс обратился к Энтони Дэвису после его обмена в «Даллас»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал Энтони Дэвиса после его обмена в «Даллас Маверикс». Дэвис стал участником крупной сделки, в результате которой в «Лейкерс» перейдёт Лука Дончич. Кроме того, состав «озёрников» пополнят Макси Клебер и Маркиф Моррис.

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« Л ю б л ю т е б я , д р у ж и щ е ! Н а в е д и т а м ш у м а ! Г о р е н а в с ю ж и з н ь ! С к о р о у в и д и м с я » , – н а п и с а л Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Дэвису в настоящий момент 31 год. В нынешнем сезоне НБА на данный момент он принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, 11,9 подбора и 3,4 передачи.