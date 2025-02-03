Вернувшийся в Россию Швед заявил, что выиграет Единую лигу ВТБ

Российский баскетболист «Зенита» Алексей Швед заявил, что рассчитывает на победу в Единой лиге ВТБ в этом сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

« С т а к и м с о с т а в о м н а д о б р а т ь К у б о к Б е л о в а . Э т о т я ж е л о , н о в о з м о ж н о » , — з а я в и л Ш в е д .

18 января Швед вернулся в Единую лигу ВТБ и стал игроком «Зенита».

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.