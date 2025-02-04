«Мэверикс» не ожидали, что обмен Дончича вызовет такую негативную реакцию

«Даллас» удивлен реакцией на обмен Луки Дончича.

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По словам эксперта Уилла Кейна, «Мэверикс» не ожидали, что обмен 25-летнего словенца вызовет столько негативна и критики в адрес клуба.

Марк Кьюбан продал контрольный пакет в «Далласе» в 2023 году семьям Мириам Адельсон и Патрика Дюмона, у которых есть значительные деловые интересы за пределами баскетбола. Кейн отмечает, что новые владельцы предпочитает подход невмешательства, позволяя принимать ключевые решения менеджерам на местах.

Журналист также отверг предположения о том, что техасский клуб может переехать в Лас-Вегас.