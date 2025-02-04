Йокич впервые отреагировал на громкий обмен Дончича на Дэвиса

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий относительно громкого обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверкс». По условиям сделки, в калифорнийскую команду отправился словенский разыгрывающий Лука Дончич, а в техасский клуб перебрался тяжёлый форвард Энтони Дэвис.

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