Гомельский предвосхитил планы «Лейкерс» после обмена Луки Дончича

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о планах команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после обмена разыгрывающего Луки Дончича. Словенец стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена с «Даллас Маверикс». В «Даллас», в свою очередь, перешёл форвард Энтони Дэвис.

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