Шакил О'Нил назвал победителя в громком обмене Дончич — Дэвис

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил предположил, кто выиграл от громкого обмена Лука Дончич — Энтони Дэвис, который был совершён между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом легендарный центровой уточнил, что в своём комментарии ориентировался на ближайшие два года.

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« Н а б л и ж а й ш и е д в а г о д а , м н е к а ж е т с я , « Д а л л а с » в ы ш е л п о б е д и т е л е м в э т о й с д е л к е » , – с к а з а л Ш а к и л в э ф и р е N B A o n T N T .

Напомним, «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где детальным образом освещает все обмены, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации.