Кармело Энтони предположил, знал ли Леброн о громком обмене Дончича и Дэвиса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матч всех звёзд лиги Кармело Энтони предположил, знал ли лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс о готовящемся обмене с «Даллас Маверикс», по условиям которого в техасский клуб отправился Энтони Дэвис, а в калифорнийский – Лука Дончич.

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