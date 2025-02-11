Инсайдер раскрыл, что удивило Луку Дончича после дебюта за «Лейкерс»

Словенский разыгрывающий Лука Дончич появился на пресс-конференции после дебютного матча за «Лос-Анджелес Лейкерс». Как рассказал на своей странице в социальных сетях инсайдер и обозреватель Йован Буха, Дончич в момент выхода к прессе произнёс следующие слова:

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« В о т ч ё р т ! К а к ж е м н о г о л ю д е й » .

Напомним, Дончич дебютировал за «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (132:113). В этой встреча Лука провёл на площадке более 23 минут и набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.