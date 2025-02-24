Американец Айзея Уэйли высказался о России и русских

Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли рассказал о впечатлениях своей девушки после поездки к нему в Краснодар. По словам американца, подруге в России очень понравилось. Также Айзея поделился своими впечатлениями от Российской Федерации.

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