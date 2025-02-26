Дончич повторил очередное историческое достижение НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оформил трипл-дабл в матчах со всеми 30 командами в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее такое удавалось лишь его нынешнему товарищу по «Лейкерс» Леброну Джеймсу (в ноябре 2019 года) и разыгрывающему Расселлу Уэстбруку (в январе 2020 года).

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Оформить это достижение Дончич сумел благодаря обмену из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес». Ранее всю карьеру в НБА Лука выступал за клуб из Техаса. В недавнем матче с «Далласом» словенец записал на свой счёт 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач.