Кьюбан ответил, каким должен был быть обмен Дончича в «Лейкерс»

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о недавнем обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из техасской команды в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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«Конечно, мы с сыном расстроились, когда узнали об обмене. Как я уже говорил, одно дело обменять Луку… но сделку можно было заключить лучше. При всём уважении к Энтони Дэвису, но я твёрдо убеждён, что если бы мы получили четыре незащищённых пика первого раунда, Энтони Дэвиса и Макса Кристи, то это был бы другой разговор», – сказал Кьюбан на канале WFAA в YouTube.

После обмена в «Лейкерс» Дончич в среднем за матч набирает 23,8 очка, совершает 8,1 подбора и отдаёт 8,1 передачи.