Влад Голдин поделился подробностями, как сделал предложение американке

Российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий в NCAA за университет Мичигана (Michigan Wolverines), вспомнил, как решился сделать предложение своей подруге Кэмрин Воглер. Это произошло в конце февраля после матча с Мичиганским государственным университетом. Предложение Влад сделал прямо на площадке.

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